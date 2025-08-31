Военнослужащая и народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол может вернуться в Верховную Раду после убийства народного депутата из фракции Европейская солидарность Андрея Парубия.

Как отмечается на сайте парламента, фракция имеет 27 народных избранников, из них трое на парламентских выборах 2019 года были избраны в одномандатных избирательных округах, а 24 – в многомандатном по списку.

Черновол может стать нардепом вместо Парубия

Согласно данным ЦИК, в избирательном списке партии Европейская солидарность Чорновол занимает 27-е место.

На две позиции ее опережают Владимир Вятрович и Ирина Никорак, которые получили депутатские портфели после выбытия Ирины Луценко и Михаила Забродского в 2019 и 2023 годах соответственно.

Сама Чорновол убеждена, что экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит по заказу России.

– Убеждена: Андрей Парубий убит по заказу врага. Убеждена: убит как символ украинского государственного вооруженного сопротивления агрессии России. Не забываем, что он — командир сотен Майдана, – написала она в Facebook.

По ее словам, именно созданная Парубием, “как лидером страны, спикером”, общественно-военная система отстояла Украину в первый месяц вторжения РФ в 2014 году, “когда тогдашняя власть и не готовилась обороняться”.

Военнослужащая отметила, что имеет только одно общее фото с Парубием, но имела с ним “нечто общее: мы с детства готовились к войне с Россией”.

Что известно о Татьяне Чорновол

Татьяна Чорновол родилась в 1979 году. В прошлом созыве она входила в депутатскую фракцию партии Народный фронт, а также в комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

До этого она была правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики и советником министра внутренних дел Украины.

Черновол была активной участницей Революции достоинства, в 2013 году пережила покушение. В 2014 году журнал Foreign Policy включил ее в Список 100 мировых интеллектуалов – людей, которые изменили мир.

Черновол имеет звание офицера Вооруженных сил Украины. В 2014 году она участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона Азов.

С первого дня полномасштабного вторжения РФ воевала в составе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 126 отдельной бригады территориальной обороны, командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса Стугна-П в составе 1 отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна.

Убийство Андрея Парубия

В Львове в субботу, 30 августа, застрелили Андрея Парубия, народного депутата и председателя Верховной Рады в 2016–2019 годах.

Неизвестный несколько раз выстрелил в политика прямо на улице. Парубий скончался на месте, нападавший, замаскированный под курьера службы доставки, скрылся. В городе объявили спецоперацию Сирена.

Правоохранители сообщили, что личность стрелка пока не установлена. Он сделал около восьми выстрелов. Рассматривают несколько версий, среди них и возможный российский след.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нападение было хорошо спланированным. К расследованию подключили СБУ.

