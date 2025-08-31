Місце Парубія у Верховній Раді може зайняти Тетяна Чорновол: деталі
Військовослужбовиця та нардепка VIII скликання Тетяна Чорновол може повернутися до Верховної Ради після вбивства народного депутата з фракції Європейська солідарність Андрія Парубія.
Як зазначається на сайті парламенту, фракція має 27 народних обранців, з них троє на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному за списом.
Чорновол може стати нардепом замість Парубія
Згідно з даними ЦВК, у виборчому списку партії Європейська солідарність Чорновол посідає 27-ме місце.
На дві позиції її випереджають Володимир В’ятрович та Ірина Никорак, які отримали депутатські портфелі після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.
Сама Чорновол переконана, що ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія було вбито на замовлення Росії.
– Переконана: Андрій Парубій вбитий на замовлення ворога. Переконана: вбитий, як символ українського державного збройного опору агресії Росії. Не забуваємо, що він – командир сотен Майдану, – написала вона у Facebook.
За її словами, саме створена Парубієм, “як лідером країни, спікером”, суспільно-військова система відстояла Україну в перший місяць вторгнення РФ у 2014 році, “коли тодішня влада і не готувалася оборонятися”.
Військовослужбовиця зауважила, що має лише одне спільне фото з Парубієм, але мала з ним “дещо спільне: ми з дитинства готувалися до війни з Росією”.
Що відомо про Тетяну Чорновол
Тетяна Чорновол народилася у 1979 році. Минулого скликання вона входила до депутатської фракції партії Народний фронт, а також комітету Ради з питань національної безпеки і оборони.
До того вона була урядовим уповноваженим із питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.
Чорновол була активною учасницею Революції гідності, у 2013-му пережила замах. У 2014 році часопис Foreign Policy включив її до Списку 100 світових інтелектуалів – людей, які змінили світ.
Чорновол має звання офіцера Збройних сил України. У 2014 році вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону Азов.
З першого дня повномасштабного вторгнення РФ воювала в складі 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, 126 окремої бригади територіальної оборони, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна-П у складі 1 окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.
Вбивство Андрія Парубія
У Львові в суботу, 30 серпня, застрелили Андрія Парубія, народного депутата та голову Верховної Ради у 2016-2019 роках.
Невідомий кілька разів вистрілив у політика просто на вулиці. Парубій помер на місці, нападник, замаскований під кур’єра служби доставки, утік. У місті оголосили спецоперацію Сирена.
Правоохоронці повідомили, що особу стрільця поки що не встановили. Він зробив близько восьми пострілів. Розглядають кілька версій, серед них і можливий російський слід.
Президент Володимир Зеленський заявив, що напад був добре спланованим. До розслідування підключили СБУ.