Військовослужбовиця та нардепка VIII скликання Тетяна Чорновол може повернутися до Верховної Ради після вбивства народного депутата з фракції Європейська солідарність Андрія Парубія.

Як зазначається на сайті парламенту, фракція має 27 народних обранців, з них троє на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному за списом.

Чорновол може стати нардепом замість Парубія

Згідно з даними ЦВК, у виборчому списку партії Європейська солідарність Чорновол посідає 27-ме місце.

Зараз дивляться

На дві позиції її випереджають Володимир В’ятрович та Ірина Никорак, які отримали депутатські портфелі після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

Сама Чорновол переконана, що ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія було вбито на замовлення Росії.

– Переконана: Андрій Парубій вбитий на замовлення ворога. Переконана: вбитий, як символ українського державного збройного опору агресії Росії. Не забуваємо, що він – командир сотен Майдану, – написала вона у Facebook.

За її словами, саме створена Парубієм, “як лідером країни, спікером”, суспільно-військова система відстояла Україну в перший місяць вторгнення РФ у 2014 році, “коли тодішня влада і не готувалася оборонятися”.

Військовослужбовиця зауважила, що має лише одне спільне фото з Парубієм, але мала з ним “дещо спільне: ми з дитинства готувалися до війни з Росією”.

Що відомо про Тетяну Чорновол

Тетяна Чорновол народилася у 1979 році. Минулого скликання вона входила до депутатської фракції партії Народний фронт, а також комітету Ради з питань національної безпеки і оборони.

До того вона була урядовим уповноваженим із питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Чорновол була активною учасницею Революції гідності, у 2013-му пережила замах. У 2014 році часопис Foreign Policy включив її до Списку 100 світових інтелектуалів – людей, які змінили світ.

Чорновол має звання офіцера Збройних сил України. У 2014 році вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону Азов.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ воювала в складі 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, 126 окремої бригади територіальної оборони, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна-П у складі 1 окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

Вбивство Андрія Парубія

У Львові в суботу, 30 серпня, застрелили Андрія Парубія, народного депутата та голову Верховної Ради у 2016-2019 роках.

Невідомий кілька разів вистрілив у політика просто на вулиці. Парубій помер на місці, нападник, замаскований під кур’єра служби доставки, утік. У місті оголосили спецоперацію Сирена.

Правоохоронці повідомили, що особу стрільця поки що не встановили. Він зробив близько восьми пострілів. Розглядають кілька версій, серед них і можливий російський слід.

Президент Володимир Зеленський заявив, що напад був добре спланованим. До розслідування підключили СБУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.