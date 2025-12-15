Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица подчеркнул необходимость правильно интерпретировать подход американской стороны к переговорам о мирном урегулировании войны в Украине.

Об этом Сергей Кислица написал в соцсети X.

МИД предостерегает не верить анонимным источникам

По словам Сергея Кислицы, важно, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирные переговоры.

— Несправедливо неправильно трактовать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в достижение мира в Украине. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень четкая. А вот анонимные источники неправы, — подчеркнул Кислица.

Он отметил, что, находясь в одной комнате с Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом второй день подряд, все конспирологические теории, распространенные в СМИ, являются ложными.

По словам Кислицы, американские партнеры очень хорошо понимают интересы и позиции Украины.

Ранее агентство AFP со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров, сообщило, что США хотят, чтобы Киев отказался от контроля над Донецкой и Луганской областями для достижения соглашения с Россией.

Для Украины такая позиция неприемлема. Киев отвергает требование Вашингтона вывести войска из этих двух областей.

Так, по словам чиновника, кремлевский диктатор Владимир Путин хочет территории, и США требуют от Украины вывести войска из этих регионов, а Киев отказывается.

– Немного странно, что американцы занимают позицию россиян в этом вопросе, – добавил чиновник.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Москва контролирует почти всю Луганскую область и около 80% Донецкой области. В то же время опрос Киевского международного института социологии (КМИС) на основе 550 ответов показал, что 75% украинцев выступают против отказа от Донбасса.

