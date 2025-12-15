Теорії змови у ЗМІ є хибними: Кислиця про позицію США на переговорах
- Кислиця наголосив на важливості зберегти активну участь американської сторони у мирному процесі.
- Агентство AFP повідомило, що під час переговорів у Берліні США тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.
- Кислиця заявив, що дана інформація не є правдивою.
Перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця наголосив на необхідності правильно інтерпретувати підхід американської сторони до переговорів щодо мирного врегулювання війни в України.
Про це Сергій Кислиця написав у соцмережі X.
МЗС застерігає не вірити анонімним джерелам
За словами Сергія Кислиці, важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирних переговорів.
— Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля та ресурси в досягнення миру в Україну. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України є дуже чіткою. А ось анонімні джерела не мають рації, — наголосив Кислиця.
Він зауважив, що перебуваючи в одній кімнаті з Джаредом Кушнером та спеціальним посланником Стівом Віткоффом другий день поспіль, всі конспірологічні теорії, поширені в медіа, є неправдивими.
За словами Кислиці, американські партнери дуже добре розуміють інтереси та позиції України.
Раніше агентство AFP із посиланням на чиновника, який обізнаний з ходом переговорів, повідомило, що США хочуть, щоб Київ відмовився від контролю над Донецькою і Луганською областю задля досягнення угоди з Росією.
Для України така позиція є неприйнятною. Київ відкидає вимогу Вашингтона вивести війська з цих двох областей.
Так, за словами чиновника, кремлівський диктатор Володимир Путін хоче території і США вимагають від України вивести війська з цих регіонів, а Київ відмовляється.
– Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні, – додав чиновник.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Москва контролює майже всю Луганську область і близько 80% Донецької області. Водночас опитування від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на основі 550 відповідей, показало, що 75% українців виступають проти відмови від Донбасу.