Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
До кінця дня сподіваємося на угоду, яка наблизить нас до миру — Умєров у Берліні
У Берліні впродовж останніх двох днів Україна та США провели конструктивні переговори, тож маємо реальний прогрес у напрямку досягнення миру.
Про це повідомив голова Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.
Переговори США та України у Берліні 15 грудня
— Ми сподіваємося, що до кінця дня досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру, — наголосив голова РНБО.
