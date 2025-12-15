У Берліні впродовж останніх двох днів Україна та США провели конструктивні переговори, тож маємо реальний прогрес у напрямку досягнення миру.

Про це повідомив голова Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

Переговори США та України у Берліні 15 грудня

— Ми сподіваємося, що до кінця дня досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру, — наголосив голова РНБО.

