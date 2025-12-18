Верховная Рада сегодня, 18 декабря, приняла за основу законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины — шаг вместо копейки.

Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады.

Копейка станет шагом

Так, законопроектом №14093 предлагается изменить название монеты с копейки на чисто украинское — шаг.

— Это решение имеет не только техническое, но и символическое значение. Копейка — наследие Московской империи и советского прошлого. В то же время шаг — историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики, — объясняют народные депутаты.

Отмечается, что для выполнения требований нового закона не потребуются дополнительные расходы: и копейки, и шаги определенное время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

Введение названия шаг завершит денежную реформу, начатую в 1996 году.

В пресс-службе парламента подчеркнули, что народные депутаты соберутся на пленарное заседание 27 декабря, чтобы окончательно проголосовать за возвращение исконно украинского названия разменной монеты — шаг вместо копейки.

Напомним, что с 1 октября 2025 года Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из обращения монет номиналом 10 копеек.

