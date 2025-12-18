Верховна Рада сьогодні, 18 грудня, ухвалила за основу законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України — шаг замість копійки.

Про це повідомляє пресцентр Верховної Ради.

Копійка стане шагом

Так, законопроєктом №14093 пропонується змінити назву монети з копійки на питомо українську — шаг.

— Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. Копійка — спадщина Московської імперії та радянського минулого. Натомість шаг — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки, — пояснюють народні депутати.

Зазначається, що для виконання вимог нового закону не будуть потрібні додаткові витрати: що копійки, що шаги певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Запровадження назви шаг завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році.

У пресслужбі парламенту наголосили, що народні депутати зберуться на пленарне засідання 27 грудня, щоб остаточно проголосувати за повернення питомо української назви розмінної монети — шаг замість копійки.

