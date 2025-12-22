В Верховной Раде формируется рабочая группа для оперативного рассмотрения вопроса проведения возможных выборов президента Украины в условиях военного положения.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Арахамия о рабочей группе по выборам

По словам Давида Арахамии, обсуждение состоится совместно с представителями профильного комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Для проработки вопросов проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения привлекут представителей всех фракций и групп парламента, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также общественных организаций.

— Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ, — сказал Арахамия.

22 декабря в Центральной избирательной комиссии заявили, что необходимы изменения в законодательство для проведения выборов в Украине во время военного положения.

В частности, заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик подчеркнул, что выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные и законодательные условия, поэтому сейчас их должна принять Верховная Рада.

