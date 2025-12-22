Рада готовит рабочую группу по выборам президента во время военного положения — Арахамия
- В Верховной Раде создают рабочую группу с участием всех фракций, ЦИК и общественности для проработки механизмов проведения президентских выборов в условиях военного положения.
- К обсуждению привлекут профильный комитет, а на заседание пригласят представителей СМИ.
В Верховной Раде формируется рабочая группа для оперативного рассмотрения вопроса проведения возможных выборов президента Украины в условиях военного положения.
Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
Арахамия о рабочей группе по выборам
По словам Давида Арахамии, обсуждение состоится совместно с представителями профильного комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Для проработки вопросов проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения привлекут представителей всех фракций и групп парламента, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также общественных организаций.
— Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ, — сказал Арахамия.
22 декабря в Центральной избирательной комиссии заявили, что необходимы изменения в законодательство для проведения выборов в Украине во время военного положения.
В частности, заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик подчеркнул, что выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные и законодательные условия, поэтому сейчас их должна принять Верховная Рада.