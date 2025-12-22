У Верховній Раді формується робоча група для швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України в умовах воєнного стану.

Про це заявив очільник фракції Слуга Народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Арахамія про робочу групу щодо виборів

За словами Давида Арахамії, обговорення відбудеться спільно із представниками профільного комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Для опрацювання питань проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану залучать представників усіх фракцій та груп парламенту, Центральної виборчої комісії (ЦВК), а також громадських організацій.

– Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ, – сказав Арахамія.

22 грудня у Центральній виборчій комісії заявили, що необхідні зміни до законодавства для проведення виборів в Україні під час воєнного стану.

Зокрема, заступник очільника ЦВК Сергій Дубовик наголосив, що вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні та законодавчі умови, тому зараз їх має ухвалити Верховна Рада.

