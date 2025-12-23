Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову та домовилися про черговий контакт найближчими днями.

Про це повідомив очільник держави у своєму Telegram-каналі.

Зеленський та фон дер Ляєн провели розмову

Президент нагадав, що минулого тижня Європейська Рада ухвалила рішення про надання Україні фінансової допомоги на 2026–2027 роки у розмірі €90 млрд. Це рішення є надзвичайно важливим для українців.

– Дуже цінуємо, що Євросоюз так підтримує Україну в цей багато в чому вирішальний дипломатичний момент, – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що зараз тривають переговори, які можуть кардинально змінити ситуацію, а тому важливо продовжувати тиснути на Росію задля настання миру в Україні. Зеленський наголошує, що це має бути спільний тиск усіх партнерів України.

Президент повідомив, що під час розмови із фон дер Ляєн обговорювали важливість підтримки української стійкості та зміцнення наших позицій за столом переговорів.

– Домовилися також про наші контакти найближчими днями. Хоч зараз увесь світ вже в очікуванні Різдва, ми ні на день не припиняємо працювати заради спільної мети – досягнення миру й гарантування безпеки, – підсумував глава держави.

