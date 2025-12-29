В Украине пока не рассматривается проведение каких-либо выборов через приложение Дія.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Выборы в Дії

По его словам, на сегодняшний день никакой практической или технической работы по возможности проведения выборов не ведется.

Михаил Федоров отметил, что внедрение возможности голосовать на выборах через Дію — это не только технический, но и в большей степени юридический вопрос. Ведь для проведения онлайн-голосования необходимо пройти ряд этапов.

И в первую очередь, Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в законы. Также Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна определить необходимость такого формата выборов и тех, кто будет отвечать за внедрение онлайн-голосования через Дію.

Только после этих шагов команда Дії сможет приступить к работе.

— На сегодняшний день, кроме некой онлайн-дискуссии, работа в этом направлении не ведется. Ни Минцифра, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента, — подчеркнул Михаил Федоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Politico заявлял, что Украина должна провести президентские выборы, которых якобы давно не было.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, однако призвал США помочь гарантировать безопасность для их проведения.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о выборах во время военного положения, который готовят в парламенте, сделают одноразовым.

