Пока это онлайн-дискуссии: Федоров о возможности проведения выборов через Дію
В Украине пока не рассматривается проведение каких-либо выборов через приложение Дія.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Выборы в Дії
По его словам, на сегодняшний день никакой практической или технической работы по возможности проведения выборов не ведется.
Михаил Федоров отметил, что внедрение возможности голосовать на выборах через Дію — это не только технический, но и в большей степени юридический вопрос. Ведь для проведения онлайн-голосования необходимо пройти ряд этапов.
И в первую очередь, Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в законы. Также Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна определить необходимость такого формата выборов и тех, кто будет отвечать за внедрение онлайн-голосования через Дію.
Только после этих шагов команда Дії сможет приступить к работе.
— На сегодняшний день, кроме некой онлайн-дискуссии, работа в этом направлении не ведется. Ни Минцифра, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента, — подчеркнул Михаил Федоров.
Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Politico заявлял, что Украина должна провести президентские выборы, которых якобы давно не было.
В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, однако призвал США помочь гарантировать безопасность для их проведения.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о выборах во время военного положения, который готовят в парламенте, сделают одноразовым.