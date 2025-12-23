Сегодня, 23 декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) впервые за время полномасштабной войны возобновила работу Государственного реестра избирателей.

Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия и Центральная избирательная комиссия.

Возобновлена работа Государственного реестра избирателей

– Сегодня впервые за время полномасштабного вторжения постановлением ЦИК возобновлена работа Государственного реестра избирателей, – заявил Давид Арахамия.

Сейчас смотрят

По его словам, то, что заработал Государственный реестр избирателей, фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти по работе с реестром и его актуализации.

Давид Арахамия отметил, что обновление реестра избирателей – одно из базовых условий проведения любых выборов.

– Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно отражаться в реестре. Работы в этом направлении предостаточно, – заявил народный депутат.

Как подчеркнули в ЦИК, работу Госреестра избирателей приостановили 24 февраля 2022 года с целью защиты персональных данных и кибербезопасности.

— Восстановление полноценного функционирования сервисов Государственного реестра избирателей — результат системной и кропотливой работы комиссии по усилению кибербезопасности и защиты персональных данных, стабильности функционирования электронных систем, — подчеркнул заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о выборах во время военного положения, который готовят в парламенте, сделают одноразовым.

Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Politico заявлял, что Украина должна провести президентские выборы, которых якобы давно не было.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, однако призвал США помочь гарантировать безопасность для их проведения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.