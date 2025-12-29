В Україні поки не розглядається проведення будь-яких виборів через застосунок Дія.

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вибори у Дії

За його словами, на сьогодні жодної практичної чи технічної роботи щодо можливості проведення виборів не ведеться.

Михайло Федоров зазначив, що впровадження можливості голосувати на виборах через Дію — це не лише технічне, а більше юридичне питання. Адже для проведення онлайн-голосування треба пройти низку етапів.

І найперше, Верховна Рада має внести відповідні зміни до законів. Також Центральна виборча комісія (ЦВК) має визначити необхідність такого формату виборів та тих, хто буде відповідати за впровадження онлайн-голосування через Дію.

Лише після цих кроків команда Дії зможе почати роботу.

— На сьогоднішні, окрім якоїсь онлайн-дискусії, робота за цим напрямком не відбувається. Ані Мінцифра, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту, — наголосив Михайло Федоров.

