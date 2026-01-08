Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей ряда областных военных администраций.

Назначение новых руководителей ОВА — перечень

Как говорится в указе президента №35/2026, Наталья Заболотная назначена руководителем Винницкой областной военной администрации.

Александр Ганжа назначен главой Днепропетровской областной военной администрации, согласно указу президента №36/2026.

В то же время Виталий Дякивныч стал новым руководителем Полтавской областной военной администрации, говорится в указе главы государства №37/2026.

Кроме этого, Руслан Осипенко займет должность главы Черновицкой областной военной администрации, отмечается в указе президента №38/2026.

В начале января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.

А уже 6 января премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что правительство внесло на рассмотрение президента представление о назначении руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.