Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників низки обласних військових адміністрацій.

Призначення нових очільників ОВА – перелік

Як йдеться в указі президента №35/2026, Наталю Заболотну призначено очільницею Вінницької обласної військової адміністрації.

Олександра Ганжу призначено главою Дніпропетровської обласної військової адміністрації, згідно з указом президента №36/2026.

Водночас Віталій Дяківнич став новим очільником Полтавської обласної військової адміністрації, йдеться в указі глави держави №37/2026.

Крім цього, Руслан Осипенко обійме посаду глави Чернівецької обласної військової адміністрації, зазначено в указі президента №38/2026.

На початку січня 2026 року президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у керівництві Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей.

А вже 6 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що уряд вніс на розгляд президенту подання щодо призначення очільників Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.