Верховная Рада проголосовала за отставку Василия Малюка с должности главы СБУ. За это проголосовали 235 депутатов.

Отставка Малюка: результаты голосования Рады

Это произошло после того, как Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки со второй попытки поддержал отставку главы СБУ Василия Малюка.

Так, на голосовании Комитета ВРУ 13 января за отставку Малюка выступили 12 членов, тогда как один – воздержался.

Сейчас смотрят

Против проголосовали еще пять членов Комитета.

Что известно о Василии Малюке

Отметим, что Василий Малюк является украинским военным, который возглавлял СБУ с февраля 2023 года по январь 2026 года. С июля 2022 года он работал на той же должности, но в качестве исполняющего обязанности.

Малюк известен как автор асимметричных спецопераций против РФ, в частности громкой операции Паутина, использованием морских дронов Sea Baby и атаками на Крымский мост и российскую инфраструктуру.

Напомним, 12 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил экс-начальника Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы СБУ.