Верховна Рада проголосувала за відставку Василя Малюка з посади очільника СБУ.

За це рішення віддали свої голоси 235 депутатів.

Відставка Малюка: результати голосування Ради

Це сталося після того, як Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з другої спроби підтримав відставку Василя Малюка.

Так, на голосуванні Комітету ВРУ 13 січня за відставку Малюка виступило 12 членів, водночас один – утримався.

Проти проголосувало ще п’ятеро членів Комітету.

Що відомо про Василя Малюка

Зауважимо, що Василь Малюк є українським військовим, який очолював СБУ, починаючи з лютого 2023 року і до січня 2026-го. З липня 2022 року він працював на тій же посаді, але виконувачем обов’язків.

Малюк відомий як автор асиметричних спецоперацій проти РФ, зокрема гучної операції Павутина, використанням морських дронів Sea Baby та атаками на Кримський міст і російську інфраструктуру.

Нагадаємо, 12 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не підтримав подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив ексначальника Центру спецоперацій А Служби безпеки України Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ.