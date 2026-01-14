Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины 14 января.

Назначение Наталухи главой Фонда госимущества

Так, за назначение Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда госимущества проголосовали 244 народных депутата.

Должность главы Фонда государственного имущества Украины была вакантной в течение 1,5 лет.

Дмитрий Наталуха — биография и факты из жизни

Дмитрий Андреевич Наталуха родился 15 сентября 1987 года в Москве. Он является народным депутатом Украины IX созыва и главой по вопросам экономического развития в Верховной Раде Украины.

Член депутатской фракции политической партии Слуга народа.

Кроме этого, Наталуха был заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сопредседателем группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

В среду, 14 января, Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность нового вице-премьера и министра энергетики Украины.

Кроме того, Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины на заседании 14 января.