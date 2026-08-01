Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не будет участвовать в протестах, участники которых требуют его возвращения на должность, а также не намерен переходить в политическую оппозицию президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Федоров о протестах

По словам Федорова, он не хочет, чтобы ситуация вокруг его увольнения превратилась в политическое противостояние или использовалась для усиления внутренних конфликтов.

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– Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику, – отметил он.

В то же время Федоров подчеркнул, что не вернется в состав правительства, если ему не предложат восстановить полномочия именно на посту министра обороны. Он также отказался комментировать содержание своих бесед с президентом и причины увольнения, заявив, что не воспринимает ситуацию как политическую борьбу.

Заявил о давлении со стороны лоббистов оборонной отрасли

Федоров утверждает, что его отставке предшествовала активная кампания со стороны лоббистов оборонных подрядчиков, а также споры по поводу военной стратегии с отдельными генералами и чиновниками, которые, по его словам, были связаны с вопросами коррупции.

Экс-министр отметил, что теперь главной темой общественной дискуссии должна быть не его личная карьера, а дальнейшее развитие украинской оборонной стратегии.

Война переходит к этапу роботизации

В интервью Федоров изложил свое видение развития современной войны. По его мнению, боевые действия все больше переходят к роботизации фронта, когда дистанционно управляемые беспилотники минимизируют риски для военных.

Следующим этапом, по его мнению, станет широкое применение автономных систем на основе искусственного интеллекта, которые будут самостоятельно обнаруживать и поражать цели, а впоследствии — взаимодействовать между собой без участия человека.

Федоров убежден, что его увольнение может лишь замедлить начавшиеся изменения в сфере военного планирования и закупок, но не остановит их.

Кроме того, Михаил Федоров отметил, что украинские беспилотники в настоящее время наносят около 95% всех потерь российским войскам на фронте, превосходя по эффективности другие виды вооружения, в частности артиллерию, танки и снайперские подразделения.

14 июля парламент проголосовал за отставку Юлии Свириденко и правительство, которое она возглавляла.

15 июля Михаил Федоров обнародовал сообщение с итогами работы в должности главы Министерства обороны Украины.

А уже на следующий день в стране начались митинги из-за отставки Михаила Федорова.

21 июля после встречи с Федоровым президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил ему “достойную позицию” во власти, которая позволит объединить технологическую составляющую Украины и обеспечить ее развитие.

Источник : NYT

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