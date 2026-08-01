Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не братиме участі у протестах, учасники яких вимагають його повернення на посаду, а також не має наміру переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

Федоров про протести

За словами Федорова, він не хоче, щоб ситуація навколо його звільнення перетворилася на політичне протистояння чи використовувалася для посилення внутрішніх конфліктів.

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– Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику, – зазначив він.

Водночас Федоров наголосив, що не повернеться до складу уряду, якщо йому не запропонують відновити повноваження саме на посаді міністра оборони. Він також відмовився коментувати зміст своїх розмов із президентом та причини звільнення, заявивши, що не сприймає ситуацію як політичну боротьбу.

Заявив про тиск лобістів оборонної галузі

Федоров стверджує, що його відставці передували активна кампанія з боку лобістів оборонних підрядників та суперечки щодо військової стратегії з окремими генералами та чиновниками, які, як він висловився, були пов’язані з питаннями корупції.

Ексміністр зазначив, що тепер головною темою суспільної дискусії має бути не його особиста кар’єра, а подальший розвиток української оборонної стратегії.

Війна переходить до етапу роботизації

В інтерв’ю Федоров окреслив своє бачення розвитку сучасної війни. На його думку, бойові дії дедалі більше переходять до роботизації фронту, коли дистанційно керовані безпілотники мінімізують ризики для військових.

Наступним етапом, вважає він, стане широке застосування автономних систем на основі штучного інтелекту, які самостійно виявлятимуть і уражатимуть цілі, а згодом — взаємодіятимуть між собою без участі людини.

Федоров переконаний, що його звільнення може лише сповільнити започатковані зміни у сфері військового планування та закупівель, однак не зупинить їх.

А ще Михайло Федоров зазначив, що українські безпілотники нині завдають близько 95% усіх втрат російським військам на фронті, перевершуючи за ефективністю інші види озброєння, зокрема артилерію, танки та снайперські підрозділи.

14 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Юлії Свириденко та уряду, який вона очолювала.

15 липня Михайло Федоров оприлюднив допис із підсумками роботи на посаді очільника Міністерства оборони України.

А вже наступного дня у країні почалися мітинги через відставку Михайла Федорова.

21 липня після зустрічі з Федоровим президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував йому “гідну позицію” у владі, яка дасть змогу об’єднати технологічну складову України та забезпечити її розвиток.

Джерело : NYT

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