Украина стремится взаимодействовать с НАТО ради безопасности в Черном море — Шмыгаль

Украина стремится укрепить безопасность на фоне новых вызовов в Черноморском регионе, стратегически важного для всего евроатлантического пространства. Поэтому для этого государство прилагает все усилия для углубления взаимодействия с НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции, организованной Немецким фондом Маршалла в США.

— Стратегически важное значение для безопасности и стабильности всего евроатлантического пространства имеет Черноморский регион, — сказал он.

Поэтому, как добавил Шмыгаль, украинская сторона стремится усилить взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе.

— Призываем союзников приоритезировать Черное море в своей стратегии, — подчеркнул премьер.

По словам главы правительства, в Киеве нацелены на сотрудничество с целью усиления возможности Военно-морских сил улучшить ситуационную осведомленность в регионе, расширить обмен информацией и укрепить способности в сфере киберзащиты.

Кроме того Шмыгаль отметил, что Украина уже консультируется с Североатлантическим альянсом для согласования дальнейших шагов.

Также, как отметил премьер, продолжается постепенный перевод сектора безопасности и обороны Украины и ВСУ на стандарты НАТО.

— Украинское правительство нацелено на наращивание темпов евроинтеграционных и евроатлантических реформ, — объяснил он.

По мнению Шмыгаля, это возможно только с последующей поддержкой наших надежных международных партнеров.

Обучение в Черном море

Недавно Военно-морские силы ВСУ, береговая охрана США и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели совместные тренировки PASSEX в акватории Черного моря.

Их цель — усиление безопасности в море и повышение совместимости экипажей кораблей Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп по стандартам и процедурам, принятых государствами-членами и партнерами НАТО.