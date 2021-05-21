Украина стремится взаимодействовать с НАТО ради безопасности в Черном море — Шмыгаль

Украина стремится укрепить безопасность на фоне новых вызовов в Черноморском регионе, стратегически важного для всего евроатлантического пространства. Поэтому для этого государство прилагает все усилия для углубления взаимодействия с НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции, организованной Немецким фондом Маршалла в США.
— Стратегически важное значение для безопасности и стабильности всего евроатлантического пространства имеет Черноморский регион, — сказал он.
Поэтому, как добавил Шмыгаль, украинская сторона стремится усилить взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе.
— Призываем союзников приоритезировать Черное море в своей стратегии, — подчеркнул премьер.
По словам главы правительства, в Киеве нацелены на сотрудничество с целью усиления возможности Военно-морских сил улучшить ситуационную осведомленность в регионе, расширить обмен информацией и укрепить способности в сфере киберзащиты.
Кроме того Шмыгаль отметил, что Украина уже консультируется с Североатлантическим альянсом для согласования дальнейших шагов.
Также, как отметил премьер, продолжается постепенный перевод сектора безопасности и обороны Украины и ВСУ на стандарты НАТО.
— Украинское правительство нацелено на наращивание темпов евроинтеграционных и евроатлантических реформ, — объяснил он.
По мнению Шмыгаля, это возможно только с последующей поддержкой наших надежных международных партнеров.
Обучение в Черном море
Недавно Военно-морские силы ВСУ, береговая охрана США и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели совместные тренировки PASSEX в акватории Черного моря.
Их цель — усиление безопасности в море и повышение совместимости экипажей кораблей Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп по стандартам и процедурам, принятых государствами-членами и партнерами НАТО.