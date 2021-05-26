Во время долгожданных летних каникул студентам и школьникам предоставляется широкий выбор подработок. Кандидатам без опыта предлагают большое количество вакансий — курьер, оператор колл-центра, официант и тому подобное.

Временное трудоустройство может стать хорошим подспорьем для семейного бюджета или же первым местом работы.

О правилах оформления, зарплате и вакансиях — читайте в нашем материале.

Оформление несовершеннолетних и студентов на работу

Как отметила член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины, советник ЮФ Asters Инесса Летич в комментарии Фактам ICTV, несовершеннолетние могут полноценно работать с 15-16 лет с согласия хотя бы одного из родителей.

— Однако в виде исключения в свободное от учебы время к легкой работе с согласия родителей могут привлекаться также дети с 14 лет, — добавила эксперт.

Трудовой договор между работодателем и несовершеннолетним работником обязательно заключается в письменной форме.

Также работодатели должны принимать несовершеннолетних только после предварительного медицинского осмотра.

— Конечно, на практике это требование не всегда выполняется, особенно при краткосрочных подработках, — отмечает Инесса.

Для оформления на работу школьнику или студенту нужно иметь: паспорт или свидетельство о рождении, разрешение от одного из родителей (если не исполнилось 16 лет), справку о прохождении медицинского осмотра.

Вместе с тем законодательство запрещает устанавливать испытательный срок для лиц до 18 лет.

— Минимальный размер рабочего времени не ограничен, максимум — 36 часов в неделю для несовершеннолетних с 16 лет, а для детей в возрасте 14-16 лет, работающих во время каникул, — 24 часа в неделю, — говорит эксперт.

По словам Инессы, если несовершеннолетний работает во время учебы в школе, разрешается работать только половину от этой нормы времени, то есть 18 или 12 часов в неделю соответственно.

— Однако если школьники могут работать только во время каникул или в свободное от учебы время, то для студентов таких ограничений нет, — отмечает юрист.

Между тем запрещается принимать лиц моложе 18 лет на ночные или сверхурочные работы, работу в выходные дни или с опасными условиями труда.

А вот требования к зарплате и предоставлению отпусков такие же, как у взрослых.

— За полное рабочее время школьники или студенты должны получать не менее одной минимальной зарплаты, то есть 6 тыс. грн, — объясняет юрист.

Ежегодный отпуск для несовершеннолетних составляет 31 день в году, тогда как для взрослых — 24 дня.

Увольнение таких работников происходит в общем порядке. Однако трудовой договор может быть расторгнут преждевременно по требованию родителей или Гоструда, если, по их мнению, продолжение работы угрожает здоровью несовершеннолетнего или нарушает его законные интересы.

— В случае увольнения несовершеннолетнего по сокращению, из-за несоответствия работе или на его рабочее место возобновили предыдущего работника — его нужно трудоустроить на другое рабочее место, — говорит эксперт.

Вакансии и зарплата

Факты ICTV узнали у разных компаний по поиску работы в Украине, в частности Rabota.ua, Jooble и Work.ua, какие сейчас вакансии предлагают для студентов и школьников.

— При выборе работы на лето студенты и школьники обращают внимание на такие критерии — гибкий график работы, возможность трудоустройства без опыта, обучение от работодателя и стабильный заработок, — отмечает эксперт из Jooble.

Популярные сферы:

сфера обслуживания и гостинично-ресторанный бизнес;

розничная торговля и продажи;

ІТ, маркетинг;

удаленная работа в интернете (копирайтинг, работа с соцсетями, переводы, онлайн-опросы).

В то же время самые популярные вакансии и средний уровень зарплаты:

официант/курьер (4 тыс. — 10 тыс.);

хостес (4 тыс. — 9 тыс.);

продавец-консультант (3,5 тыс. — 10 тыс.);

менеджер по продажам (2 тыс. — 10 тыс.);

специалист технической поддержки (3 тыс. — 9 тыс.);

специалист по контенту (1 тыс. — 10 тыс.).

— Однако у курьеров все зависит от количества заказов, а у менеджеров и продавцов — от количества продаж, — отмечает эксперт из Work.ua.

Чтобы не быть обманутым, юным работникам следует обязательно обращать внимание на описание вакансии и прозрачность указанных работодателем условий. Во время телефонного разговора с рекрутером уточнять, каким образом выплачивается зарплата, и настаивать на составлении трудового договора, предусмотренного законодательством.

— Не стоит соглашаться на сомнительные предложения с большой заработной платой. Например, если в вакансии указано, что промоутер без опыта работы за один рабочий день может получить 5 тыс. грн — это не так, — говорит эксперт из Rabota.ua.

В то же время в Jooble также отмечают, что часто студентам и школьникам предлагают заработать легкие деньги и даже больше рыночного предложения, и те, поверив, соглашаются.

Поэтому рекомендуют изучать репутацию компании, отзывы о ней, а также советоваться с родителями и знакомыми касательно трудоустройства.

Статус безработного онлайн

В конце марта безработным упростили сотрудничество с центрами занятости. В частности, им позволили дистанционно подтверждать продление статуса безработного.