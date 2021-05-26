Під час довгоочікуваних літніх канікул студентам та школярам надається широкий вибір підробітків. Кандидатам без досвіду пропонують чимало вакансій – кур’єр, оператор кол-центру, офіціант тощо.

Тимчасове працевлаштування може стати хорошою підмогою для сімейного бюджету або ж першим місцем роботи.

Про правила оформлення, зарплату та вакансії – читайте у нашому матеріалі.

Оформлення неповнолітніх та студентів на роботу

Як зазначила член Ради Комітету Асоціації правників України, радник ЮФ Asters Інеса Летич у коментарі Фактам ICTV, школярі та студенти можуть повноцінно працювати з 15-16 років за згодою хоча б одного з батьків.

– Однак як виняток у вільний від навчання час до легкої роботи за згодою батьків можна залучати також дітей з 14 років, – додала експерт.

Трудовий договір між роботодавцем та неповнолітнім працівником обов’язково укладається у письмовій формі.

Також роботодавець має приймати неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

– Звісно, на практиці ця вимога не завжди виконується, особливо якщо підробіток короткостроковий, – зазначає Інеса.

Для оформлення на роботу школяру чи студенту потрібно мати: паспорт чи свідоцтво про народження, дозвіл від одного з батьків (якщо не виповнилось 16 років), довідку про проходження медичного огляду.

Водночас законодавство забороняє встановлювати випробування для осіб до 18 років.

– Мінімальний розмір робочого часу не обмежено, максимум – 36 годин на тиждень для неповнолітніх із 16 років, а для дітей віком 14-16 років, що працюють під час канікул, – 24 години на тиждень, – каже експерт.

За словами Інеси, якщо неповнолітній працює під час навчання у школі, то дозволяється працювати лише половину цієї норми часу, тобто 18 або 12 годин на тиждень відповідно.

– Але якщо школярі можуть працювати лише під час канікул або у вільний від навчання час, то для студентів таких обмежень немає, – зазначає юрист.

Між тим забороняється брати осіб молодше 18 років на нічні чи понаднормові роботи, роботу у вихідні дні чи із небезпечними умовами праці.

А от вимоги до зарплати та надання відпусток такі самі, як у дорослих.

– За повний робочий час школярі чи студенти повинні отримувати не менше однієї мінімальної зарплати, тобто 6 тис. грн, – пояснює юрист.

Щорічна відпустка для неповнолітніх становить 31 день на рік, тоді як для дорослих – 24 дні.

Звільнення таких працівників відбувається у загальному порядку. Однак трудовий договір може бути розірвано передчасно на вимогу батьків чи Держпраці, якщо, на їхню думку, продовження роботи загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

– У разі звільнення неповнолітнього за скороченням, через невідповідність роботі чи якщо на робоче місце поновили попереднього працівника – його потрібно працевлаштувати на інше робоче місце, – каже експерт.

Вакансії та зарплата

Факти ICTV дізнались у різних компаній з пошуку роботи в Україні, зокрема Rabota.ua, Jooble та Work.ua, які зараз вакансії пропонують для студентів та школярів.

– При виборі роботи на літо студенти та школярі звертають увагу на такі критерії: гнучкий графік роботи, можливість працевлаштування без досвіду, навчання від працедавця та стабільний заробіток, – зазначає експерт із Jooble.

Найпопулярніші сфери:

сфера обслуговування та готельно-ресторанний бізнес;

роздрібна торгівля та продаж;

ІТ, маркетинг;

віддалена робота в інтернеті (копірайтинг, робота з соцмережами, переклади, онлайн-опитування).

Водночас найпопулярніші вакансії та середній рівень зарплати:

офіціант/кур’єр (4 тис. – 10 тис.);

хостес (4 тис. – 9 тис.);

продавець-консультант (3,5 тис. – 10 тис.);

менеджер із продажу (2 тис. – 10 тис.);

спеціаліст технічної підтримки (3 тис. – 9 тис.);

фахівець із контенту (1 тис. – 10 тис.);

– Однак у кур’єрів все залежить від кількості замовлень, а у менеджерів та продавців – від кількості продажу, – зазначає експерт із Work.ua.

Щоб не бути обманутим, юним працівникам варто обов’язково звертати увагу на опис вакансії та прозорість зазначених роботодавцем умов. Під час телефонної розмови з рекрутером варто уточнити, яким чином виплачується зарплата, та наполягати на складанні трудового договору, передбаченого законодавством.

– Не варто погоджуватись на сумнівні пропозиції з великою заробітною платою. Наприклад, якщо у вакансії зазначено, що промоутер без досвіду роботи за один робочий день може отримати 5 тис. грн – це не так, – наголошує експерт із Rabota.ua.

Водночас у Jooble також зауважують, що часто студентам та школярам пропонують заробити легкі гроші та навіть більше ринкової пропозиції, і ті, повіривши, погоджуються.

Тому рекомендують вивчати репутацію компанії, відгуки про неї, а також радитись із батьками та знайомими щодо працевлаштування.

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