Чим міцніше – тим дорожче: в Україні можуть зрости ціни на пиво

Кабмін пропонує визначати розмір акцизного податку на пиво за його міцністю. Тоді як зараз він визначається за літражем напою.

Відповідний законопроект №5600 зареєстрували у Верховні Раді 2 червня.

Так, автори документу пропонують збільшити акциз із 2,78 грн за 1 літр пива до 59,82 грн за 1 літр 100% спирту.

Зокрема, для напою з вмістом 4% спирту податок становитиме 2,39 грн/1л, а 8% – 4,79 грн/1л.

Як йдеться у пояснювальній записці цього законопроекту, згідно додатку ХХVIII Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна зобов’язана привести норми власного законодавства у відповідність до Директиви Ради щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.

Окрім того, за ст. 3 цієї Директиви встановлено, що акцизний податок, який справляється з пива, встановлюються в залежності від фактичної міцності готової продукції.

Водночас в уряді пояснили, що при цьому, в Україні ставка акцизу на пиво визначена за 1 л готової продукції.

Тому і пропонують діючу ставку акцизу замінити на ставку за 1 л чистого спирту.

Підвищення податків в Україні

Кабмін подав до Верховної Ради законопроект №5600, який передбачає підвищення низки податків.

Зокрема, автори законопроекту хочуть переглянути ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

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