По состоянию на утро 4 июня на границе Украины с Польшей образовалась очередь из более чем сотни автомобилей. Очереди наблюдаются на трех пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном управлении Государственной пограничной службы.

Так, очереди наблюдаются на пунктах пропуска Грушив (30 авто), Шегини (40 авто) и Краковец (40 авто).

На границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Беларусью значительных очередей не наблюдается.

Молдова открыла пункты пропуска

С 24 мая Молдова открыла все пункты пропуска на границе с Украиной.

Границы Молдовы с Украиной и Румынией были закрыты с марта 2020 года из-за распространения коронавируса.