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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Требовал ежемесячную “дань”: налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке

Требовал ежемесячную “дань”: налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке

В Днепропетровской области Государственное бюро расследований задержало налоговика антикоррупционного бюро, который требовал у предпринимателей взятки и угрожал внеплановыми проверками.

Полтавские следователи зафиксировали, что начальник одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы угрожал различным предпринимателям, что создаст им искусственные препятствия для ведения бизнеса, если они не будут платить ему так называемую дань.

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Чиновник угрожал многочисленными внеплановыми проверками, штрафами или вообще закрытием бизнеса.

Налоговика задержали 4 июня во время передачи очередной взятки. При себе преступник имел 350 тыс. грн, которые получил от других предпринимателей.

Требовал ежемесячную "дань": налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке
Требовал ежемесячную "дань": налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке
Требовал ежемесячную "дань": налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке
Требовал ежемесячную "дань": налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке
Требовал ежемесячную “дань”: налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке / 2 фотографии

Сейчас осуществляется проверка причастности других должностных лиц ведомства к этой схеме.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса, о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством.

Судья взяточник

8 июня в Днепре задержали мужчину районного судью, который брал деньги за вынесение “правильных” решений.

Детали о разоблачении судьи и размере взятки читайте на сайте Фактов ICTV.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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