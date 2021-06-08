В Днепропетровской области Государственное бюро расследований задержало налоговика антикоррупционного бюро, который требовал у предпринимателей взятки и угрожал внеплановыми проверками.

Полтавские следователи зафиксировали, что начальник одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы угрожал различным предпринимателям, что создаст им искусственные препятствия для ведения бизнеса, если они не будут платить ему так называемую дань.

Чиновник угрожал многочисленными внеплановыми проверками, штрафами или вообще закрытием бизнеса.

Налоговика задержали 4 июня во время передачи очередной взятки. При себе преступник имел 350 тыс. грн, которые получил от других предпринимателей.

Требовал ежемесячную “дань”: налоговика антикоррупционера поймали на большой взятке / 2 фотографии

Сейчас осуществляется проверка причастности других должностных лиц ведомства к этой схеме.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса, о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством.

Судья взяточник

8 июня в Днепре задержали мужчину районного судью, который брал деньги за вынесение “правильных” решений.

Детали о разоблачении судьи и размере взятки читайте на сайте Фактов ICTV.