У Дніпропетровській області Державне бюро розслідувань затримало податківця антикорупційного бюро, який вимагав у підприємців хабарі та погрожував позаплановими перевірками.

Полтавські слідчі зафіксували, що начальник одного із відділів управління з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби погрожував різним підприємцям, що створить їм штучні перешкоди для ведення бізнесу, якщо вони не будуть платити йому так звану данину.

Посадовець погрожував численними позаплановими перевірками, штрафами або взагалі закриттям бізнесу.

Податківця затримали 4 червня під час передачі чергового хабара. При собі злочинець мав 350 тис. грн, які отримав від інших підприємців.

Вимагав щомісячну “данину”: податківця антикорупціонера зловили на великому хабарі / 2 фотографии

Наразі здійснюється перевірка причетності інших посадовців відомства до цієї схеми.

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу, про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням.

Суддя хабарник

8 червня у Дніпрі викрили та затримали районного суддю, який брав гроші за винесення “правильних” рішень.

Деталі про викриття суддді та розмір хабара читайте на сайті Фактів ICTV.