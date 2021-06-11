На украинско-польской границе задержали украинца с крокодилом, который находится на грани исчезновения.

Так, мужчина пытался въехать в Польшу с искусственно изготовленным экземпляром редкого подвида Osteolaemus tetraspis.

В частности, обнаружили такую ​​находку в багажнике Peugeot во время проверки на польском пункте пропуска Корчева. Крокодил был спрятан среди других вещей.

Как выяснили пограничники, 44-летний гражданин Украины пытался незаконно перевезти экзотический экземпляр в ЕС. Он не имел никаких разрешений и не задекларировал его.

Сейчас мужчине грозит лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.

Украинец пытался вывезти в Польшу редкого крокодила в багажнике авто / 3 фотографии

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Такие короткохвостые крокодилы являются очень редкими. Они живут преимущественно в Западной и Центральной Африке.

Однако несмотря на то, что это не живое существо, под действие охраны Вашингтонской конвенции CITES подпадают и части и изделия, изготовленные из таких животных.

Задержание украинца на границе

На днях в Луганской области пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь государственную границу.

Так, мужчина надел дождевик и в непогоду направлялся в Россию. Он прихватил с собой пакет, в котором было три иконы.

Источник: podkarpackie.kas.gov.pl

Фото: podkarpackie.kas.gov.pl