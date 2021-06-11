Украинец пытался вывезти в Польшу редкого крокодила в багажнике авто

На украинско-польской границе задержали украинца с крокодилом, который находится на грани исчезновения.
Так, мужчина пытался въехать в Польшу с искусственно изготовленным экземпляром редкого подвида Osteolaemus tetraspis.
В частности, обнаружили такую находку в багажнике Peugeot во время проверки на польском пункте пропуска Корчева. Крокодил был спрятан среди других вещей.
Как выяснили пограничники, 44-летний гражданин Украины пытался незаконно перевезти экзотический экземпляр в ЕС. Он не имел никаких разрешений и не задекларировал его.
Сейчас мужчине грозит лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.
Такие короткохвостые крокодилы являются очень редкими. Они живут преимущественно в Западной и Центральной Африке.
Однако несмотря на то, что это не живое существо, под действие охраны Вашингтонской конвенции CITES подпадают и части и изделия, изготовленные из таких животных.
Задержание украинца на границе
На днях в Луганской области пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь государственную границу.
Так, мужчина надел дождевик и в непогоду направлялся в Россию. Он прихватил с собой пакет, в котором было три иконы.
Источник: podkarpackie.kas.gov.pl
Фото: podkarpackie.kas.gov.pl