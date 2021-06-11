На українсько-польському кордоні затримали українця із крокодилом, який знаходиться на межі зникнення.

Так, чоловік намагався в’їхати до Польщі із штучно виготовленим екземпляром рідкісного підвиду Osteolaemus tetraspis.

Зокрема, виявили таку знахідку у багажнику Peugeot під час перевірки на польському пункті пропуску Корчова. Крокодил був захований серед інших речей.

Як з’ясували прикордонники, 44-річний громадянин України намагався незаконно перевезти екзотичний екземпляр до ЄС. Він не мав жодних дозволів і не задекларував його.

Наразі чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох місяців до п’яти років.

Українець намагався вивезти до Польщі рідкісного крокодила у багажнику авто / 3 фотографии

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Такі короткохвості крокодили є дуже рідкісними. Вони мешкають переважно у Західній та Центральній Африці.

Однак незважаючи, що це не жива істота, під дію охорони Вашингтонської конвенції CITES підпадають і частини та вироби, які виготовлені з таких тварин.

Затримання українця на кордоні

Днями у Луганській області прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути державний кордон.

Так, чоловік вдягнув дощовик та у негоду прямував до Росії. Він прихопив з собою пакет, у якому було три ікони.

Джерело: podkarpackie.kas.gov.pl

Фото: podkarpackie.kas.gov.pl