16 июня в результате ухудшения погодных условий в восьми областях Украины обесточены 177 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС.

Причиной того, что некоторые люди остались без электроэнергии, стал сильный порывистый ветер и грозы.

Больше всего населенных пунктов обесточено в Днепропетровской (47), Донецкой (39) и Полтавской областях (28), также непогода затронула Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Черновицкую и Запорожскую области.

Сейчас ремонтные бригады облэнерго занимаются устранением этой проблемы, отмечают в ГСЧС.

Погода в Украине 16 июня

По прогнозам синоптиков, 16 июня в большинстве областей Украины пройдут дожди.

Так, грозы ожидаются в восточных, южных, центральных и северных областях.

На западе будет наблюдаться переменная облачность, но осадков не предвидится.

Чтобы узнать более подробный прогноз и температуру воздуха в своем городе, смотрите прогноз погоды на 16 июня от Фактов ICTV.