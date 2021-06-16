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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Через вітер та грози в Україні знеструмлено понад 170 населених пунктів

електроенергія

16 червня внаслідок погіршення погодних умов у восьми областях України знеструмлено 177 населених пунктів, повідомили у ДСНС.

Причиною того, що деякі люди залишились без електроенергії, став сильний поривчастий вітер та гроза.

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Найбільше населених пунктів знеструмлено на Дніпропетровщині (47), Донеччині (39) та Полтавщині (28), також негода зачепила Кіровоградську, Черкаську, Київську, Чернівецьку та Запорізьку області.

Наразі ремонтні бригади обленерго займаються усуненням цієї проблеми, зазначають у ДСНС.

Погода в Україні 16 червня

За прогнозами синоптиків, 16 червня у більшості областей України дощитиме.

Так, грози очікуються у східних, південних, центральних та північних областях.

На заході спостерігатиметься мінлива хмарність, але опадів не передбачається.

Щоб дізнатись більш детальний прогноз та температуру повітря у своєму місті, дивіться прогноз погоди на 16 червня від Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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