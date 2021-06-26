В Киев вылетели 184 украинца, застрявшие в Греции

Из города Салоники в Киев возвращаются 184 гражданина Украины, которые застряли в Греции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отметил, что среди 184 украинцев, которые вылетели в Киев вечером 25 июня, 41 ребенок. Вскоре должны состояться еще два рейса из Греции.

Кулеба отметил, что это произошло благодаря работе украинских дипломатов в Греции с туроператорами, власти иностранного государства и других лиц.

Накануне из-за туристической компании Mouzenidis Travel в Греции застряли украинцы. Она прекратила свою деятельность, поэтому граждане не знали как вернуться домой.

В МИД отметили, что всего 25 и 26 июня состоятся три авиарейса. Два из них из города Салоники и еще один из Ираклиона. Более 500 человек хотели вернуться в Украину.

Также накануне Украина вернула пятерых пациентов, лечившихся в Беларуси. Кулеба рассказал о мужчине, который находился в Минске после операции по пересадке почки.

Однако недавно Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Поэтому украинец оказался в трудной ситуации, поскольку не знал, как можно вернуться домой.

13 июня автомобиль с местным жителем Черкасс прибыл в Украину. Министр иностранных дел подчеркнул, что всем украинцам помогут вернуться домой, если еще будут обращения.