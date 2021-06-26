До Києва вилетіли 184 українці, які застрягли у Греції

З міста Салоніки до Києва повертаються 184 громадянина України, які застрягли у Греції.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Він зазначив, що серед 184 українців, які вилетіли до Києва ввечері 25 червня, 41 дитина. Незабаром мають відбутися ще два рейси з Греції.

Кулеба наголосив, що це відбулося завдяки роботі українських дипломатів у Греції з туроператорами, влади іноземної держави та інших осіб.

Напередодні через туристичну компанію Mouzenidis Travel у Греції застрягли українці. Вона припинила свою діяльність, тому громадяни не знали як повернутися додому.

У МЗС зазначили, що всього 25 та 26 червня відбудуться три авіарейси. Два з них з міста Салоніки та ще один з Іракліону. Понад 500 людей хотіли повернутися в Україну.

Також напередодні Україна повернула п’ятьох пацієнтів, які лікувалися у Білорусі. Кулеба розповів про чоловіка, який перебував у Мінську після операції з пересадки нирки.

Однак нещодавно Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Через це українець опинився у скрутній ситуації, оскільки не знав як можна повернутися додому.

13 червня автомобіль з місцевим мешканцем Черкас прибув в Україну. Міністр закордонних справ наголосив, що всім українцям допоможуть повернутися додому, якщо ще будуть звернення.