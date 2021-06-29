Повышение пенсий чернобыльцам: Рада приняла закон

Верховная Рада голосами 297 нардепов поддержала во втором чтении изменения в закон О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы ( №4555), предусматривающие повышение пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Документом предусмотрено повышение пенсий ликвидаторам первой группы инвалидности с 12 270 грн до 16 080 грн, ликвидаторам второй группы — с 10 967 до 12 987 грн и третьей — с 8 129 до 8 917 грн.

Сейчас в Украине почти 39,5 тыс. пенсионеров-чернобыльцев.

Согласно документу, который должен вступить в силу 1 июля 2021 года, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью — независимо от дохода.

Кроме того, в законе отмечается, что во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы — 6 тыс. грн, для II группы — 4,8 тыс. грн, для III группы и детей с инвалидностью — 3,7 тыс. грн.

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Министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что Кабмин повысит выплаты для более чем 30 тыс. чернобыльцев уже с 1 января 2022 года.

Она также отметила, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выплатах более 700 тыс. пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.