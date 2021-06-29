Підвищення пенсій чорнобильцям: Рада ухвалила закон

Верховна Рада голосами 297 нардепів підтримала в другому читанні зміни до закону Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( №4555), що передбачають підвищення пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Документом передбачено підвищення пенсій ліквідаторам першої групи інвалідності з 12 270 грн до 16 080 грн, ліквідаторам другої групи – з 10 967 до 12 987 грн і третьої – з 8 129 до 8 917 грн.

Нині в Україні майже 39,5 тис. пенсіонерів-чорнобильців.

Водночас, згідно із документом, який має набрати чинності 1 липня 2021 року, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю – незалежно від доходу.

Окрім того, у законі наголошується, що в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, спричиненого Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: для І групи – 6 тис. грн, для ІІ групи – 4,8 тис. грн, для ІІІ групи та дітей з інвалідністю – 3,7 тис. грн.

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що Кабмін підвищить виплати для понад 30 тис. чорнобильців вже з 1 січня 2022 року.

Вона також зазначила, що найближчим часом буде розглянуто питання про виплати понад 700 тис. постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.