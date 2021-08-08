На Майдане прошла акция памяти убитого белоруса Шишова

В центре Киева на Майдане Независимости прошла акция памяти погибшего главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

На митинг пришли около 100 человек с бело-красно-белыми национальными флагами Беларуси и фотографиями активиста.

Люди скандировали герои не умирают и Жыве Беларусь.

Кроме того, собравшиеся поддержали белорусских политзаключенных, которые преследуются диктаторским режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Участники акции также напомнили, что в понедельник, 9 августа, исполняется год с начала мирных акций протеста против фальсификаций выборов президента Беларуси.

Убийство Шишова

Около 09.00 2 августа 26-летний белорусский активист Виталий Шишов вышел на пробежку, после чего перестал выходить на связь. Девушка сообщила об этом в полицию и вместе с друзьями пропавшего начала его поиски.

На следующее утро тело Шишова обнаружили в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. Его мобильный телефон находился рядом с телом, сообщили в полиции.

Кроме того, по словам одного из друзей погибшего, который обнаружил тело, нос Шишова был сломан, что указывает на убийство сотрудниками белорусских спецслужб.

Фото: Instagram Виталия Шишова