На Майдані відбулась акція пам’яті загиблого білоруса Шишова

У центрі Києва на Майдані Незалежності пройшла акція пам’яті загиблого глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

На мітинг прийшли близько 100 осіб з біло-червоно-білими національними прапорами Білорусі і фотографіями активіста.

Люди скандували герої не вмирають та Живє Білорусь.

Крім того, присутні підтримали білоруських політв’язнів, які переслідуються диктаторським режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Учасники акції також нагадали, що в понеділок, 9 серпня, виповнюється рік з початку мирних акцій протесту проти фальсифікацій виборів президента Білорусі.

Вбивство Шишова

Близько 09.00 2 серпня 26-річний білоруський активіст Віталій Шишов вийшов на пробіжку, після чого перестав виходити на зв’язок. Дівчина повідомила про це в поліцію і разом з друзями зниклого початку його пошуки.

На наступний ранок тіло Шишова виявили в одному з парків Києва неподалік від місця його проживання. Його мобільний телефон знаходився поруч із тілом, повідомили в поліції.

Крім того, за словами одного з друзів загиблого, який виявив тіло, ніс Шишова було зламано, що вказує на вбивство співробітниками білоруських спецслужб.

Фото: Instagram Віталія Шишова