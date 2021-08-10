Дрифт на Софийской площади: участников рекламной съемки могут посадить на четыре года

Шевченковский окружная прокуратура Киева решает вопрос об изъятии автомобилей, на которых для съемок устроили дрифт вокруг памятника Хмельницкому на Софийской площади.

Как сообщили правоохранители, в результате дрифта плита на площади испорчена следами от резины. Ориентированный размер причиненного ущерба составляет около 50 тыс. грн.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.

Также, как сообщили в прокуратуре, решают вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Дрифт на Софийской площади

Утром 10 августа два автомобиля живо ездили вокруг памятника Хмельницкому.

Впоследствии оказалось, что организовала съемки компания Red Bull. Также там была замечена популярная реперка Alyona Alyona.

В КГГА сообщили, что не позволяли организовывать съемки в историческом центре столицы, а тем более дрейфовать на большой скорости среди пешеходной зоны.

Подробнее о дрифте на Софийской площади читайте в материале.

Джерело: Прокуратура

Фото: Прокуратура