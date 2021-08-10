Шевченківська окружна прокуратура Києва вирішує питання про вилучення автомобілів, на яких задля зйомок влаштували дрифт навколо пам’ятника Хмельницькому на Софійській площі.

Як повідомили правоохоронці, внаслідок дрифту плита на площі зіпсована слідами від гуми. Орієнтований розмір заподіяних збитків становить близько 50 тис. грн.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюють усі обставини та осіб, причетних до правопорушення.

Також, як повідомили у прокуратурі, вирішують питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Дрифт на Софійській площі

Зранку 10 серпня два автомобілі жваво їздили навколо пам’ятника Хмельницькому.

Згодом виявилось, що організувала зйомки компанія Red Bull. Також там була помічена популярна реперка Alyona Alyona.

У КМДА повідомили, що не дозволяли організовувати зйомки в історичному центрі столиці, а тим паче дрифтувати на великій швидкості посеред пішохідної зони.

Детальніше про дрифт на Софійській площі читайте у матеріалі.

Джерело: Прокуратура

Фото: Прокуратура