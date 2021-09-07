Уже до кінця цього року очікується суттєве подорожчання житла в Україні – до 10%.

Про це поінформував президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

За його словами, на первинному ринку нерухомості подорожчання вартості житла може скласти 5-10%, тоді як на вторинному – до 7%.

– Зростання цін матиме більш інерційний характер і переважно за рахунок активності тих покупців, які купуватимуть житло суто з інвестиційною метою, – пояснив Піта.

Він зазначив, що ресурс потенційних покупців житла в Україні майже вичерпався. За словами Піти, зараз лише 7-8% громадян в Україні мають змогу придбати житло – за готівкові кошти, через іпотеку чи за програмами з розтермінування.

– Така обмежена кількість потенційних покупців є найголовнішим фактором стримування збільшення цін, – заявив експерт.

Юрій Піта також розповів, у яких населених пунктах України спостерігається найбільше зростання вартості житла від початку року. Зокрема, в таких великих містах, як Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків квартири на первинному ринку подорожчали на 18-20%. А, наприклад, у Вінниці, Івано-Франківську, Рівному зростання вартості склало до 15%.

Найбільшу зацікавленість потенційних покупців викликає житло на первинному ринку нерухомості (понад 80% всіх інвесторів).

– Протягом 2021 року понад дві третини всіх інвестиційних угод припали на одно-, двокімнатні квартири площею до 60 кв. м, – наголосив Піта.

Що стосується вторинного ринку, то там найбільш затребуваними є малогабаритні квартири площею до 50 кв. м, розташовані в будинках радянської забудови та у вдалих локаціях.

Зазначимо, що на початку серпня Кабінет міністрів затвердив умови, за якими Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло) може надавати громадянам іпотечні кредити та фінансовий лізинг. Про категорії громадян та умови отримання квартири чи будинку в іпотеку або ж на умовах лізингу – читайте в нашому матеріалі.