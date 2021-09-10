Тарифи на тепло не підвищуватимуться у цьому опалювальному сезоні – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в опалювальному сезоні 2021-2022 тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуться.

Про це він заявив у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів щодо підготовки до опалювального сезону та тарифної політики.

– Ми не плануємо у цьому опалювальному сезоні підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. Щодо газу для тепла – якщо брати ціну без ПДВ, та ціна, яка на сьогодні зафіксована в тарифах теплокомуненерго, коливається в діапазоні від 5 до 6,5 грн за кубометр. А 7,42 грн без ПДВ – це 6,18 грн. Тобто в деяких ТКЕ буде різниця – на 50 копійок менше, в деяких – навіть краща за ту, що закладена в тариф, – пояснив глава уряду.

За його словами, уряд активно працює з мерами міст, на яких покладена відповідальність з формування тарифів на тепло і гарячу воду.

– Ми робимо все, щоб регіонам було легше проходити опалювальний сезон в частині непокладання зайвого тягаря на плечі споживачам. Ми працюємо над тим, щоб не було зростання тарифів на місцях, – наголосив Шмигаль.

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Нещодавно міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що усі регіони разом з теплокомуненерго працюють над тарифами на тепло, під час формування яких важливо врахувати фіксовану ціну природного газу – 7,42 грн за тисячу кубометрів.

Нафтогаз уже оприлюднив новий тариф – Комфортний сезон. Вартість газу в цьому тарифному плані становить 7,96 грн/куб. м із ПДВ без доставлення.