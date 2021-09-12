Смерть Віталія Писанця: під Києвом виявили тіло судді Печерського райсуду – що відомо

Під Києвом виявили мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

Цю інформацію підтвердили в управлінні поліції Київської області.

Тіло судді виявили 11 вересня в селі Погреби Броварського району, що на Київщині.

На місці інциденту працювали співробітники Державного бюро розслідувань. Вони і займатимуться надалі цією справою.

Прес-секретар поліції Київщини Ірина Прянішнікова підтвердила в коментарі агентству УНІАН, що йдеться саме про суддю Віталія Писанця.

“Дійсно, він загинув”, – повідомила вона.

Прянішнікова уточнила, що причини смерті судді визначить експертиза. Інших подробиць у поліції не розголошують, оскільки справою займається ДБР.

Речниця ДБР Ольга Чиканова повідомила Суспільному, що за фактом смерті судді Писанця відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

– Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, у тому числі експертизи. Більше інформації зможемо повідомити пізніше, — заявила Чиканова.

Що відомо про суддю Писанця?

Віталій Писанець закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (спеціаліст з правознавства).

За даними руху Чесно, з 1998 по 2015 роки він був суддею Свердловського міського суду Луганської області. Суддею Печерського районного суду Києва Писанець став у 2015 році.

Віталій Писанець відомий тим, що розглядав клопотання про продовження запобіжних заходів для фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Крім того, Писанець слухав клопотання щодо підозрюваних у справі катастрофи Ан-26 на Харківщині.

Джерело: Національна поліція, УНІАН, Суспільне, Рух Чесно