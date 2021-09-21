Суперкубок Украины: из-за матча Динамо-Шахтер ограничат работу метро

В среду, 22 сентября, в Киеве будут внесены изменения в работу метрополитена из-за проведения на НСК Олимпийский матча Суперкубка Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером.

Начало матча запланировано на 21.00, сообщает пресс-служба киевского метро.

Незадолго до этого станция Олимпийская будет закрыта на вход.

Уже после игры будет ограничена работа станций Олимпийская, Дворец Спорта и Площадь Льва Толстого.

Соответствующие меры предпринимаются для обеспечения безопасности пассажиров и во избежание массового скопления болельщиков на платформах.

Сотрудники метрополитена также призвали всех пассажиров придерживаться масочного режима.

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Напомним, в прошедшее воскресенье, 19 сентября, в Киеве перекрыли некоторые станции метрополитена из-за проведения в украинской столице Марша равенства.

В частности, на вход и выход были закрыты станции Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и Театральная.

На некоторых из них ради экономии электроэнергии даже временно отключили освещение.