Суперкубок Украины: из-за матча Динамо-Шахтер ограничат работу метро

В среду, 22 сентября, в Киеве будут внесены изменения в работу метрополитена из-за проведения на НСК Олимпийский матча Суперкубка Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером.
Начало матча запланировано на 21.00, сообщает пресс-служба киевского метро.
Незадолго до этого станция Олимпийская будет закрыта на вход.
Уже после игры будет ограничена работа станций Олимпийская, Дворец Спорта и Площадь Льва Толстого.
Соответствующие меры предпринимаются для обеспечения безопасности пассажиров и во избежание массового скопления болельщиков на платформах.
Сотрудники метрополитена также призвали всех пассажиров придерживаться масочного режима.
Напомним, в прошедшее воскресенье, 19 сентября, в Киеве перекрыли некоторые станции метрополитена из-за проведения в украинской столице Марша равенства.
В частности, на вход и выход были закрыты станции Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и Театральная.
На некоторых из них ради экономии электроэнергии даже временно отключили освещение.