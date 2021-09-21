Суперкубок України: через матч Динамо-Шахтар обмежать роботу метро

У середу, 22 вересня, в Києві будуть внесені зміни у роботу метрополітену через проведення на НСК Олімпійський матчу Суперкубку України між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Початок матчу заплановано на 21.00, повідомляє прес-служба київського метро.

Незадовго до цього станцію Олімпійська буде закрито на вхід.

Вже після гри обмежать роботу станцій Олімпійська, Палац Спорту і Площа Льва Толстого.

Відповідні заходи вживаються для убезпечення пасажирів і аби уникнути масового скупчення уболівальників на платформах.

Співробітники метрополітену також закликали всіх пасажирів дотримуватися маскового режиму.

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Нагадаємо, в минулу неділю, 19 вересня, у Києві перекрили деякі станції метрополітену через проведення в українській столиці Маршу рівності.

Зокрема, на вхід і вихід були закриті станції Площа Льва Толстого, Палац Спорту і Театральна.

На деяких з них заради економії електроенергії навіть тимчасово відключили освітлення.