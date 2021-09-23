Зима в Украине в этом году будет морозной. В последующие годы холодные зимы в нашей стране также не исчезнут, несмотря на глобальное потепление на планете.

Такой прогноз озвучила Вазира Мартазинова – профессор, климатолог, метеоролог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Украины.

Она подчеркнула, что никакое потепление не может отменить смену времен года, так как ее определяет положение Земли к Солнцу.

– Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Смену времен года оно не отменит, — подчеркнула Мартазинова.

Синоптик напомнила, что прошлой зимой снегопады накрыли Украину только в феврале, а столбики термометров тогда опустились до -20 градусов по Цельсию.

По прогнозам Мартазиновой, этой зимой в нашей стране также следует ожидать морозы (как и в последующие годы). При этом синоптик прогнозирует перепады температуры от сильных заморозков до оттепели.

Что заявляли другие синоптики и климатологи

Недавно директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида дал свой прогноз относительно зим в Украине. Он утверждал, что в нашей стране через 20-25 лет может полностью исчезнуть зима из-за глобального потепления и стремительного изменения климата.

По словам Кульбиды, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний – сокращается.

Украинские климатологи также прогнозировали, что в ближайшие 50-100 лет климат в нашей стране будет становиться все более сухим. Отмечалось, что постепенное опустынивание будет распространяться с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.