Зима в Україні цього року буде морозною. У наступні роки холодні зими в нашій країні також не зникнуть попри глобальне потепління на планеті.

Такий прогноз озвучила Вазіра Мартазінова – професор, кліматолог, метеоролог, завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН України.

Вона наголосила, що жодне потепління не може скасувати зміну пір року, оскільки її визначає положення Землі до Сонця.

– Зима нікуди не дінеться. Ми не в Антарктиді живемо. Холодні зими в Україні будуть навіть в умовах глобального потепління. Зміну пір року воно не скасує, – наголосила Мартазінова.

Синоптик нагадала, що минулої зими снігопади накрили Україну аж у лютому, а стовпчики термометрів тоді опустилися до -20 градусів за Цельсієм.

За прогнозами Мартазінової, цієї зими в нашій країні також варто очікувати морози (як і в наступні роки). При цьому синоптик прогнозує перепади температури: від сильних заморозків аж до відлиги.

Що заявляли інші синоптики та кліматологи

Нещодавно директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда дав свій прогноз щодо зим в Україні. Він стверджував, що в нашій країні через 20-25 років м оже повністю зникнути зима через глобальне потепління й стрімкі зміни клімату.

За словами Кульбіди, щороку в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий – скорочується.

Українські кліматологи також прогнозували, що у найближчі 50-100 років клімат у нашій країні ставатиме все більш сухим. Зазначалося, що поступове опустелювання поширюватиметься з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.