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Анастасія Рогожінська |

Близько 100 громадян України просять про евакуацію з Афганістану — МЗС

Евакуація з Афганістану

Наразі близько 100 громадян України бажають виїхати із Афганістану. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, зараз українське посольство в Таджикистані підтримує зв’язок із українцями, які хочуть евакуюватися з країни.

– Щойно з’явиться чергова можливість залишити Афганістан, наші громадяни отримають інструкції щодо подальших дій, – додав дипломат.

23 вересня з аеропорту Кабула літаком евакуювали ще 96 людей. Цивільний літак приземлився в аеропорту Бориспіль ввечері.

Серед евакуйованих були 30 громадян України, а також особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні, члени їхніх сімей, та 18 осіб, на повернення яких давали запити Ватикан і Канада.

Напередодні Україна вивезла з Афганістану 700 людей та посіла восьме місце у рейтингу держав – лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Міноборони

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