Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будут проверять наличие сертификатов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов у людей, которые будут пользоваться общественным транспортом, когда город попадет в красную зону.

По словам киевского городского главы, с 1 ноября Covid-документы у пассажиров будут проверять специальные рейды.

Кличко отметил, что каждого гражданина не смогут проверить, однако будут делать рейды и штрафовать людей, которые не смогут предоставить сертификат вакцинации или Covid-тест.

По его словам, местные власти не будут выдавать специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.

С 1 ноября Киев попадет в красную карантинную зону. С понедельника в городе введут ряд противоэпидемических ограничений.

В частности, для использования общественного транспорта украинцам нужно предоставить сертификат вакцинации против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

Заведения питания, торговые центры, спортзалы и фитнес-центры смогут работать при условии 100% иммунизированного персонала, а посетители обязаны иметь с собой Covid-документы.