Мер Києва Віталій Кличко розповів, як перевірятимуть наявність сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу або ПЛР-тестів у людей, які користуватимуться громадським транспортом, коли місто потрапить до червоної зони.

За словами київського міського голови, з 1 листопада Covid-документи у пасажирів перевірятимуть спеціальні рейди.

Кличко зазначив, що кожного громадянина не зможуть перевірити, однак робитимуть рейди та штрафуватимуть людей, які не зможуть надати сертифікат вакцинації чи Covid-тест.

За його словами, місцева влада не видаватиме спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

З 1 листопада Київ потрапить до червоної карантинної зони. З понеділка у місті запровадять низку протиепідемічних обмежень.

Зокрема, для користування громадським транспортом українцям потрібно надати сертифікат вакцинації проти коронавірусу або негативний результат ПЛР-тесту.

Заклади харчування, торгівельні центри, спортзали та фітнес-центри зможуть працювати за умови 100% імунізованого персоналу, а відвідувачі зобов’язані мати з собою Covid-документи.