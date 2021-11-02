В Україні не плануються відключення газу та електроенергії під час опалювального сезону 2021-2022 років. Про це повідомив сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки у Запорізьку область прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, Кабінет міністрів на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони заборонив відключати від газопостачання споживачів – як приватних осіб, так і бюджетні та комунальні підприємства.

– Стосовно опалювального сезону: ніяких відключень газу, електроенергії у нас не передбачається. Ми урядовим рішенням на виконання рішення РНБО заборонили відключення споживачів – і бюджетних, і приватних від газопостачання, незалежно від того, чи є угода із постачальником, – наголосив Шмигаль.

Очільник уряду уточнив, що в разі відсутності угоди із постачальником людина, бюджетна установа або комунальна установа автоматично переходять на постачання за механізмом ПОН: постачальника останньої надії, яким є НАК Нафтогаз України.

Для таких споживачів діє встановлена урядом до кінця листопада ціна на рівні 7,96 грн за кубометр – для приватних осіб та 7,42 грн за кубометр – для комунальних установ. Ця ціна є стабільною.

Для бюджетних установ і комунальних підприємств, які мають окремі котельні, – стабільна ціна з транспортуванням та ПДВ становить 16,80 грн за кубометр. Йдеться про лікарні, дитсадки, школи, релігійні організації.

– І за цими цінами газ постачається безперервно. Тобто опалювальний сезон зірвано не буде, він проходить стабільно, – заявив Шмигаль.

За його словами, близько 99% теплогенеруючих підприємств в Україні вже готові до зими. Водночас у близько 80% населених пунктів країни розпочався опалювальний сезон.

Згідно з очікуваннями уряду, протягом осінньо-зимового періоду будуть працювати 14 із 15 енергоблоків атомних електростанцій. Вони працюватимуть по схемі 13+1 (13 блоків нестимуть основне навантаження, а один буде резервним).

– Електроенергією будуть безперервно забезпечені всі побутові споживачі, всі промислові споживачі за рахунок нашої атомної енергетики протягом цього осінньо-зимового періоду, – запевнив Шмигаль.

Варто зазначити, що з 1 жовтня тарифи на електроенергію для українців розраховують за новим правилом. Так, для домогосподарств, які використали протягом місяця до 250 кВт/год, вартість електроенергії становить 1,44 грн за 1 кВт/год.

Українці, які споживають понад 250 кВт/год на місяць, повинні платити 1,68 грн за 1 кВт/год.